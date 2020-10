Ballando con le stelle, l’annuncio triste di Milly Carlucci ad inizio puntata (Di sabato 17 ottobre 2020) Un annuncio davvero speciale per Milly Carlucci ad inizio della nuova puntata di Ballando con le stelle: ecco il motivo Novità importanti per la nuova puntata di Ballando con le stelle di oggi, sabato 17 ottobre. La conduttrice Milly Carlucci ha voluto inviare un abbraccio virtuale a tutti i telespettatori vista la presenza dell’emergenza Coronavirus … L'articolo Ballando con le stelle, l’annuncio triste di Milly Carlucci ad inizio puntata è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 17 ottobre 2020) Un annuncio davvero speciale peraddella nuovadicon le: ecco il motivo Novità importanti per la nuovadicon ledi oggi, sabato 17 ottobre. La conduttriceha voluto inviare un abbraccio virtuale a tutti i telespettatori vista la presenza dell’emergenza Coronavirus … L'articolocon le, l’annunciodiadè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - rubio_chef : Na volta i VIP si emancipavano con dei “C’ho casa a Cortina e Porto Cervo” oppure “ Mi hanno proposto Ballando, vad… - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @ElisaIsoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - beaghilardi : 10.000 casi, ballando con le stelle sui Rai 1 e voi tacchini ancora non sapete se uscire o stare a casa - confusa11 : @ChiaraCiv @PaolettaPaly @GiulianaGoline1 @Susy_1968 @dicuonzobt Io mangiato pizza buonissima ?? Ora un po'di ballan… -