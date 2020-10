Un insegnante è stato ucciso con un coltello alla periferia di Parigi, è in corso un’indagine per terrorismo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Venerdì pomeriggio un insegnante è stato ucciso con un coltello a Conflans-Sainte-Honorine, alla periferia nord di Parigi, da un uomo che è poco dopo è stato ucciso dalla polizia. Molti dettagli dell’omicidio non sono ancora chiari, ma è in corso Leggi su ilpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) Venerdì pomeriggio uncon una Conflans-Sainte-Honorine,nord di, da un uomo che è poco dopo èpolizia. Molti dettagli dell’omicidio non sono ancora chiari, ma è in

