Ubriaco, cade mentre guida il monopattino e si ferisce: in Sardegna un uomo denunciato per guida in stato di ebrezza (Di venerdì 16 ottobre 2020) Stava guidando un monopattino elettrico, da Ubriaco, quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduto, ferendosi. Allertati da un passante poco dopo le 21 di giovedì 15 ottobre, i poliziotti sono subito giunti sul luogo dell'incidente, in via Carlo Felice a Sanluri (Provincia del Medio Campidano). L'uomo, un 54enne di Sanluri, stava percorrendo la via con il mezzo elettrico, quando ha urtato contro il cordolo del marciapiede. cadendo si è procurato delle lesioni che hanno reso necessario il suo accompagnamento al pronto soccorso. I poliziotti si sono accorti subito che il 54enne era in evidente stato di ebbrezza e per questo lo hanno sottoposto ad accertamenti. L'esito delle analisi, condotte dal laboratorio di tossicologia della ...

