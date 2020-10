Traffico Roma del 16-10-2020 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Luceverdeper ritrovati all’ascolto sulla tangenziale verso San Giovanni code da Corso Francia a via Salaria poi dalla Nomentana sino alla rampa di ingresso per laL’Aquila in mente anche in direzione opposta verso lo stadio Olimpico da San Lorenzo sino alla bivio per la A24 è proprio sul percorso Urbano della A24 abbiamo rallentamenti dalla tangenziale fino a in direzione del raccordo sul raccordo in carreggiata interna incolonnamenti tra Cassia bis Salaria poi rallentamenti dalla Nomentana al bivio A24 in carreggiata esterna invece incolonnamenti tra Laurentina ed Ardeatina e poi tra Anagnina e Tuscolana per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luce verde e con questo per oggi è tutto da Daniele guerrisi Buon proseguimento di serata un servizio a cura della c e ...