Tommaso Zorzi si dichiara a Francesco Oppini (per scherzo): lui lancia una sedia e minaccia azioni legali (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lo scherzo organizzato da Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5 nei confronti di Francesco Oppini non è finito nel migliore dei modi. La notte appena passata non è stata tra le più belle per l’influencer milanese che ha pagato caro il gesto nei confronti del figlio di Alba Parietti. Lo scherzo di Zorzi fa sbottare Francesco Oppini al GF VIP 5 Tutto è nato quando il 25enne, dopo aver alzato il gomito con Maria Teresa Ruta, ha pensato di svelare all’amico Francesco di essersi innamorato di lui. Con le lacrime agli occhi, Zorzi ha confessato la cotta segreta nei confronti di Francesco e per rendere tutto più reale ha persino buttando una ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 16 ottobre 2020) Loorganizzato daal Grande Fratello Vip 5 nei confronti dinon è finito nel migliore dei modi. La notte appena passata non è stata tra le più belle per l’influencer milanese che ha pagato caro il gesto nei confronti del figlio di Alba Parietti. Lodifa sbottareal GF VIP 5 Tutto è nato quando il 25enne, dopo aver alzato il gomito con Maria Teresa Ruta, ha pensato di svelare all’amicodi essersi innamorato di lui. Con le lacrime agli occhi,ha confessato la cotta segreta nei confronti die per rendere tutto più reale ha persino buttando una ...

sunshinestyles0 : RT @____Angii: Elisabetta 'dorme tutto il giorno, quando si alza insulta, poi si mette i tacchi per avere clip in puntata” Matilde “quei du… - CrazyDreamer04 : RT @chiarasantinii: Contessa: “Vai a dormire Tommaso?” Tommy: “Allora intanto vado a sdraiarmi nel letto a pensare a tutti gli errori della… - antolello87 : #GFVIP quanto ci giochiamo che stasera la stanza rossa nominerà tutta @tommaso_zorzi per lo scherzo fatto a oppini?… - dvlanisbae : RT @____Angii: Elisabetta 'dorme tutto il giorno, quando si alza insulta, poi si mette i tacchi per avere clip in puntata” Matilde “quei du… - reservequestion : RT @gabrielsniceass: “puoi essere pure tommaso zorzi ma io sono andrea zelletta” fa già ridere così #gfvip -