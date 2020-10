The Mandalorian: un film in arrivo? Pedro Pascal e Jon Favreau commentano l'ipotesi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un film su The Mandalorian? Jon Favreau e la star Pedro Pascal si dichiarano possibilisti, ma non hanno fretta di snaturare la serie Disney+. La seconda stagione di The Mandalorian approderà su Disney+ il 30 ottobte. nekl frattempo la star Pedro Pascal e lo showrunner Jon Favreau commentano l'ipotesi di un film basato sulla serie tv. Il produttore esecutivo e showrunner Jon Favreau ha anticipato a Variety che la terza stagione di The Mandalorian dovrebbe entrare in lavorazione "prima della fine dell'anno", non appena Pedro Pascal concluderà le riprese del film The Unbearable Weight of ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 ottobre 2020) Unsu The? Jone la starsi dichiarano possibilisti, ma non hanno fretta di snaturare la serie Disney+. La seconda stagione di Theapproderà su Disney+ il 30 ottobte. nekl frattempo la stare lo showrunner Jonl'di unbasato sulla serie tv. Il produttore esecutivo e showrunner Jonha anticipato a Variety che la terza stagione di Thedovrebbe entrare in lavorazione "prima della fine dell'anno", non appenaconcluderà le riprese delThe Unbearable Weight of ...

