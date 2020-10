Thailandia: polizia disperde protesta con idranti (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - BANGKOK, 16 OTT - Centinaia di poliziotti thailandesi, in assetto anti-sommossa, stanno cercando di disperdere con potenti idranti la manifestazione anti-governativa in corso nel centro di ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - BANGKOK, 16 OTT - Centinaia di poliziotti thailandesi, in assetto anti-sommossa, stanno cercando dire con potentila manifestazione anti-governativa in corso nel centro di ...

