“Supernova” | la tenerezza dell’amore – RomaFF15

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Colin Firth e Stanley Tucci in Supernova – Photo Credits: GameLegendsSupernova, un film personale, controverso, sull’amore e sulla morte. Il regista Harry Macqueen ha affrontato la narrazione di una vicenda drammatica con il massimo della delicatezza. Stanley Tucci e Colin Firth, protagonisti del film, si sono calati nei ruoli in modo composto ma intimo, dando vita ad una storia d’amore dove la sessualità non è un tema chiave ma piuttosto lo è l’intesa, l’appoggio e lache lega la coppia indissolubilmente da decenni. Un film che collega il filone dei road movie a quello dei sick romance e riesce ad unirne le caratteristiche migliori. C’è una coppia minacciata dalla morte, dal lutto, dall’abbandono della persona amata, e la cornice di un’Inghilterra vissuta ed esplorata in un vecchio ...