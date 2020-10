Sampdoria | 3 positivi nel gruppo squadra

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Continua a crescere il numero di calciatorial coronavirus in Serie A, laha infatti annunciato oggi che 3 calciatori sono risultatial tampone L’U.C.comunica che l’ultima serie di tamponi ai quali è stato sottoposto il ‘’ ha evidenziato tretà asintomatiche al COVID-19. I tre membri (un calciatore della Primavera aggregato temporaneamente e due dipendenti) sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. Nelle prossime ore saranno applicate tutte le procedure indicate dal protocollo in avvicinamento alla gara-Lazio di domani, sabato. L'articolo ilNapolista.

