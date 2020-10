Renault - Già utilizzato parte del prestito garantito dallo Stato francese (Di venerdì 16 ottobre 2020) La Renault ha già utilizzato parte del prestito da 5 miliardi di euro concesso da un pool di banche con annesse garanzie statali. A rivelarlo è Stato il presidente Jean-Dominique Senard in occasione della presentazione della Mégane eVision, senza fornire alcun dettaglio sull'importo prelevato dal plafond messo a disposizione.Nessun problema di liquidità. Senard è Stato però chiaro nell'escludere problemi di cassa per la Régie: il gruppo dispone, infatti, di un'ampia liquidità, e ha quindi utilizzato parte del prestito solo per approfittare delle condizioni vantaggiose rispetto ad altre linee di credito. "Non ci sarà un solo euro di denaro pubblico utilizzato ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 16 ottobre 2020) Laha giàdelda 5 miliardi di euro concesso da un pool di banche con annesse garanzie statali. A rivelarlo èil presidente Jean-Dominique Senard in occasione della presentazione della Mégane eVision, senza fornire alcun dettaglio sull'importo prelevato dal plafond messo a disposizione.Nessun problema di liquidità. Senard èperò chiaro nell'escludere problemi di cassa per la Régie: il gruppo dispone, infatti, di un'ampia liquidità, e ha quindidelsolo per approfittare delle condizioni vantaggiose rispetto ad altre linee di credito. "Non ci sarà un solo euro di denaro pubblico...

disinformatico : Dicevamo, i prezzi delle auto elettriche scenderanno? No, scendono già: 10.000 euro per la Dacia Spring Electric… - 04_remo : RT @disinformatico: Dicevamo, i prezzi delle auto elettriche scenderanno? No, scendono già: 10.000 euro per la Dacia Spring Electric https:… - gbiancia : RT @disinformatico: Dicevamo, i prezzi delle auto elettriche scenderanno? No, scendono già: 10.000 euro per la Dacia Spring Electric https:… - vvalecasiraghi : @daenayss Già ci vedo col cappellino Renault e con motivazioni diverse ???? - AT181903_ : RT @disinformatico: Dicevamo, i prezzi delle auto elettriche scenderanno? No, scendono già: 10.000 euro per la Dacia Spring Electric https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Renault Già Renault, De Meo: «Veicoli elettrici più grandi» Corriere della Sera