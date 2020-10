Pomodori verdi fritti diventa una serie (preparate i fazzoletti) (Di venerdì 16 ottobre 2020) Esistono film di fronte ai quali è quasi impossibile non commuoversi: Pomodori verdi fritti alla fermata del treno è sicuramente uno di questi. Del 1991, diretto da Jon Avnet e basato sul romanzo di Fannie Flagg, racconta la relazione tra due giovani donne anticonformiste, Idgie e Ruth, che prendono in gestione la tavola calda di una fermata ferroviaria e, intrecciando la vita degli abitanti del luogo, combattono le convenzioni dure a morire, il machismo e il razzismo nel cuore degli Stati Uniti del sud durante gli anni ’30. Il tutto è un affresco sentimentale e struggente difficile da dimenticare. Che sta per tornare sotto una nuova forma. La celebre cantante e attrice americana Reba McEntire sarà la protagonista di un adattamento seriale della pellicola, che è ... Leggi su wired (Di venerdì 16 ottobre 2020) Esistono film di fronte ai quali è quasi impossibile non commuoversi:alla fermata del treno è sicuramente uno di questi. Del 1991, diretto da Jon Avnet e basato sul romanzo di Fannie Flagg, racconta la relazione tra due giovani donne anticonformiste, Idgie e Ruth, che prendono in gestione la tavola calda di una fermata ferroviaria e, intrecciando la vita degli abitanti del luogo, combattono le convenzioni dure a morire, il machismo e il razzismo nel cuore degli Stati Uniti del sud durante gli anni ’30. Il tutto è un affresco sentimentale e struggente difficile da dimenticare. Che sta per tornare sotto una nuova forma. La celebre cantante e attrice americana Reba McEntire sarà la protagonista di un adattamento seriale della pellicola, che è ...

