Pioli e il derby di Milano “Pronti per affrontare questo esame”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 16 ottobre 2020)(ITALPRESS) – “Ci sentiamo pronti peresame, anche se come i nostri avversari non abbiamo avuto molto tempo per prepararci”. Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano, alla vigilia deldella Madonnina contro l'Inter. “Purtroppo i tifosi saranno assenti allo stadio, ma sarà una partita sentita ed entrambe le squadre cercheranno di vincere – ha aggiunto il mister rossonero in conferenza -. I complimenti di Ancelotti? Lo ringrazio, il nostro è un percorso nato un anno fa ma ancora iniziale. Abbiamo ampi margini di miglioramento e dovremoquesta partita rispettando un avversario che da tutti è dato favorito per lo scudetto ma cercando di fare il massimo per vincere”. “Ibra? L'ho ...