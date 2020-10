Omicidio Pamela Mastropietro: emessa la sentenza per Innocent Oseghale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Come previsto, è arrivata puntuale la sentenza per Innocent Osgheale, imputato a processo accusato della morte di Pamela Mastropietro, 18enne di Macerata uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio 2018. Osgheale, 32enne, era stato accusato di Omicidio volontario con l’aggravante di violenza sessuale e distruzione e occultamento di cadavere. Nei giorni del processo, Osgheale aveva testimoniato in aula affermando a gran voce di non essere lui l’artefice della morte di Pamela Mastropietro, versione non accettata dai giudici vista la sentenza emessa. Innocent Osgheale condannato La sentenza è arrivata a poco più di un anno di distanza di quella di Luca Traini che, come ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) Come previsto, è arrivata puntuale laperOsgheale, imputato a processo accusato della morte di, 18enne di Macerata uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio 2018. Osgheale, 32enne, era stato accusato divolontario con l’aggravante di violenza sessuale e distruzione e occultamento di cadavere. Nei giorni del processo, Osgheale aveva testimoniato in aula affermando a gran voce di non essere lui l’artefice della morte di, versione non accettata dai giudici vista laOsgheale condannato Laè arrivata a poco più di un anno di distanza di quella di Luca Traini che, come ...

