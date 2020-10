Ndoj e Ayè domano il Lecce

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Al Rigamonti il big match della Serie B tra Brescia evede uscire vincitori i bresciani. Un 3-0 secco che non ammette repliche. Apre, raddoppia lo stesso giocatore e chiude Ayè. Prima vittoria in questo campionato per le Rondinelle, primo stop per la truppa di Corini. Le formazioni ufficiali Lopez conferma il 4-3-1-2. Joronen regolarmente in campo, con la linea a quattro composta da Sabelli, Papetti, Mangraviti e Martella. A centrocampo partono dal primo minuto Dessena, Van de Loi e. Sulla trequarti c’è Spalek, a supporto del tandem Donnarumma-Ayè. Corini opta per il 4-3-3. Gabriel tra i pali, con Meccariello e Lucioni centrali e Calderoni e Zuta sulle fasce. In cabina di regia c’è Majer, ai suoi lati ci sono Henderson e Bjorkengren. Tridente offensivo composto da Falco ...