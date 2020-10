Montpellier focolaio di Covid: ben 8 calciatori positivi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un vero e proprio focolaio in piena regola, quello registrato tra i tesserati del Montpellier, società del massimo campionato francese di calcio, la Ligue 1: dagli ultimi tamponi sono stati rilevati ben 8 calciatori positivi tra staff e calciatori. Ritorno dalle nazionali Gran parte dei tesserati, 8 calciatori e 4 membri dello staff del club d’oltralpe aveva in programma la sfida contro il Monaco dopo la pausa di due settimane dovuta agli impegni delle rispettive nazionali. Tutti gli infatti sono stati sottoposti ad isolamento: Junior Sambia, ricoverato in ospedale e messo in coma artificiale a fine aprile, è stato il primo giocatore della Ligue 1 a contrarre il coronavirus, poi il nazionale camerunense Ambroise Oyongo, il difensore Mihailo Ristic, Thibault Tamas, ... Leggi su giornal (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un vero e proprioin piena regola, quello registrato tra i tesserati del, società del massimo campionato francese di calcio, la Ligue 1: dagli ultimi tamponi sono stati rilevati ben 8tra staff e. Ritorno dalle nazionali Gran parte dei tesserati, 8e 4 membri dello staff del club d’oltralpe aveva in programma la sfida contro il Monaco dopo la pausa di due settimane dovuta agli impegni delle rispettive nazionali. Tutti gli infatti sono stati sottoposti ad isolamento: Junior Sambia, ricoverato in ospedale e messo in coma artificiale a fine aprile, è stato il primo giocatore della Ligue 1 a contrarre il coronavirus, poi il nazionale camerunense Ambroise Oyongo, il difensore Mihailo Ristic, Thibault Tamas, ...

