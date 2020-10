LIVE Musetti-Hanfmann, ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: tra poco al via il quarto di finale in terra sarda (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:40 Stanno entrando in questo momento in campo Musetti e Hanfmann. 11:38 Si è concluso da poco il quarto di finale della parte bassa del tabellone, dove il numero 2 del seeding, il serbo Laslo Djere, ha confermato le attese battendo con un doppio 6-4 il ceco Jiri Vesely. Sarà proprio Djere l’avversario del vincitore di questo incontro. 11:35 Buona giornata a tutti, e benvenuti a questa DIRETTA LIVE del quarto dell’ATP di Sardegna che oppone Lorenzo Musetti a Yannick Hanfmann. Il programma di Musetti-Hanfmann – Il ranking di Lorenzo Musetti ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:40 Stanno entrando in questo momento in campo. 11:38 Si è concluso daildidella parte bassa del tabellone, dove il numero 2 del seeding, il serbo Laslo Djere, ha confermato le attese battendo con un doppio 6-4 il ceco Jiri Vesely. Sarà proprio Djere l’avversario del vincitore di questo incontro. 11:35 Buona giornata a tutti, e benvenuti a questadeldell’ATP diche oppone Lorenzoa Yannick. Il programma di– Il ranking di Lorenzo...

