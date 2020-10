L’Inter ai suoi tifosi: «Nel derby ci mancherà la vostra voce» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Messaggio emozionale trasmesso dall’Inter ai suoi tifosi in vista del match di domani contro il Milan. Tramite il profilo Twitter nerazzurro è stato trasmesso un video in cui si evidenzia l’assenza di pubblico sugli spalti. «La cosa che mancherà di più in questo derby di Milano – si legge invece nel post – è ciò che non ci avete mai fatto mancare: la vostra voce». Foto screen Twitter Inter L'articolo L’Inter ai suoi tifosi: «Nel derby ci mancherà la vostra voce» proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 ottobre 2020) Messaggio emozionale trasmesso dall’Inter aiin vista del match di domani contro il Milan. Tramite il profilo Twitter nerazzurro è stato trasmesso un video in cui si evidenzia l’assenza di pubblico sugli spalti. «La cosa che mancherà di più in questodi Milano – si legge invece nel post – è ciò che non ci avete mai fatto mancare: la». Foto screen Twitter Inter L'articolo L’Inter ai: «Nelci mancherà la» proviene da Alfredo Pedullà.

fcin1908it : Test al Milan tutti negativi: Pioli ha già allenato ieri i suoi e aspetta l'Inter - - BetterCallCris : Il peso politico dell’Inter è sempre stato pari a zero e questa cosa neanche con l’arrivo di Marotta è cambiata. So… - MatteBa : @Gazzetta_it Come farà l’Inter senza i suoi 30 gol stagionali? - suxbi : @marifcinter Scusate, come lo leggete voi questo post? porgere una mano verso l'inter e i suoi tifosi? - NIncoronato : @FootballAndDre1 Probabilmente l'inter gli sarà rimasta dentro...la cosa che fa storcere il naso sta nel suo volers… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter suoi Derby di Milano: Inter avanti di un filo, ma le assenze in difesa lasciano aperta la porta al Milan Fortune Italia