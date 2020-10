Italia in deflazione per il quinto mese di fila (Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Non si ferma la deflazione in Italia. A settembre l'Istat stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, registri una diminuzione dello 0,7% su base mensile e dello 0,6% su base annua (da -0,5% del mese precedente). La stima preliminare era -0,5%.L'inflazione negativa per il quinto mese consecutivo si deve in larga parte ai prezzi dei Beni energetici regolamentati (da -13,7% di agosto a -13,6%) e di quelli non regolamentati (da -8,6% a -8,2%) e, in misura minore, ai prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da -2,3% a -1,6%). Il ridursi rispetto ad agosto dell'ampiezza della flessione dei prezzi di queste tre tipologie di prodotto non bilancia del tutto il rallentamento dei prezzi dei Beni alimentari lavorati (da +0,4% ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Non si ferma lain. A settembre l'Istat stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, registri una diminuzione dello 0,7% su base mensile e dello 0,6% su base annua (da -0,5% delprecedente). La stima preliminare era -0,5%.L'inflazione negativa per ilconsecutivo si deve in larga parte ai prezzi dei Beni energetici regolamentati (da -13,7% di agosto a -13,6%) e di quelli non regolamentati (da -8,6% a -8,2%) e, in misura minore, ai prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da -2,3% a -1,6%). Il ridursi rispetto ad agosto dell'ampiezza della flessione dei prezzi di queste tre tipologie di prodotto non bilancia del tutto il rallentamento dei prezzi dei Beni alimentari lavorati (da +0,4% ...

CorriereCitta : Italia in deflazione per il quinto mese di fila - Notiziedi_it : In Italia accelera la deflazione: prezzi in calo dello 0,7% a settembre - ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Italia: In Italia accelera la deflazione: prezzi in calo dello 0,7% a settembre - Italia_Notizie : Istat: prezzi giù dello 0,7% a settembre. I cali più forti a Milano e Verona. Incubo deflazione per l’economia - statodelsud : In Italia accelera la deflazione: prezzi in calo dello 0,7% a settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Italia deflazione In Italia accelera la deflazione: prezzi in calo dello 0,7% a settembre AGI - Agenzia Italia Istat: a settembre inflazione -0,6%, ma +1% prezzi carrello spesa

In controtendenza alla deflazione generale salgono i prezzi al consumo nel carrello della spesa segnando un +1% con un rincaro record del 10,2% per la frutta. Secondo Coldiretti si tratta di una ...

Inflazione, Perugia e Umbria sul podio, città e regione più care

Inflazione, Perugia e Umbria sul podio, città e regione più care. In testa alla classifica dei capoluoghi e delle città con più ...

In controtendenza alla deflazione generale salgono i prezzi al consumo nel carrello della spesa segnando un +1% con un rincaro record del 10,2% per la frutta. Secondo Coldiretti si tratta di una ...Inflazione, Perugia e Umbria sul podio, città e regione più care. In testa alla classifica dei capoluoghi e delle città con più ...