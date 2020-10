Inter-Milan, Pioli in conferenza stampa: “Arriviamo bene a questa partita. Ibra stimolo in più” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Milan, match della quarta giornata della Serie a 2020/2021 Giornata di vigilia per il Milan di Stefano Pioli, che domani pomeriggio affronterà l’Inter nel derby di Milano valido per la quarta giornata della Serie A. L’allenatore dei rossoneri ha incontrato i giornalisti nella consueta conferenza stampa pre partita. E’ una verifica per il Milan questo derby? “Il Milan ha la propria identità e il suo modo di giocare, nel nostro lavoro gli esami non finiscono mai, ed è un esame importante e difficile. Ho avuto poco tempo a disposizione ma vale ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) Stefanoinalla vigilia di, match della quarta giornata della Serie a 2020/2021 Giornata di vigilia per ildi Stefano, che domani pomeriggio affronterà l’nel derby dio valido per la quarta giornata della Serie A. L’allenatore dei rossoneri ha incontrato i giornalisti nella consuetapre. E’ una verifica per ilquesto derby? “Ilha la propria identità e il suo modo di giocare, nel nostro lavoro gli esami non finiscono mai, ed è un esame importante e difficile. Ho avuto poco tempo a disposizione ma vale ...

