Helmut Marko | “Leclerc il miglior talento in F1”

(Di venerdì 16 ottobre 2020), consulente della Red Bull, ha elogiato il pilota della Ferrari Charles Leclerc affermando che il monegasco, subito dopo il loro pilota di punta Max Verstappen, è il pilotae in Formula 1. Max Verstappen o Charles Leclerc? Le voci sul possibile rimpiazzo del pilota della Red Bull Alexander Albon si fanno sempre più imponenti e sono molti ad ambire al sedile Red Bull. Al momento sono usciti fuori due nomi, Nico Hülkenberg e Sergio Perez, il tedesco non ha un contratto in F1 già da questa stagione ma ha il ruolo di pilota sostituto della Racing Point, il messicano invece alla fine di questa stagione dovrà lasciare il suo sedile a Sebastian Vettel. Ma secondo il 77enne di Graz entrambi i piloti, in pista, sono lenti di almeno tre decimi nei confronti di Verstappen. ...

realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: #Marko definisce 'impressionante' #Leclerc - albertomurador : Helmut Marko: 'Congeliamo i motori a fine 2021' allora dillo che vuoi far vincere ancora la Mercedes ;-) #F1 #SkyMotori - FormulaPassion : #F1: #Marko definisce 'impressionante' #Leclerc - ClubAlfaIt : Helmut Marko: “un possibile debutto di Mick Schumacher nel 2020 sarebbe prematuro” #Formula1 - F1inGenerale_ : F1 | Helmut Marko a tutto tondo: “Hamilton e Verstappen di un altro livello, dietro c’è Leclerc” -

Ultime Notizie dalla rete : Helmut Marko

ClubAlfa.it

Tensioni in crescita tra i team in vista dell'addio di Honda; Red Bull spinge per il blocco Era più che prevedibile che l’annuncio di Honda di volersi disimpegnare dalla Formula 1 alla fine del 2021 a ...L’austriaco si è anche soffermato sul rendimento dei piloti in questa stagione: “Verstappen e Hamilton stanno correndo da soli in questo momento, sono di un livello superiore. Lo ha confermato il cons ...