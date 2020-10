Giro d’Italia 2020, Vincenzo Nibali: “La squadra sta faticando tantissimo. Kelderman è quello che vedo meglio” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Vincenzo Nibali occupa il quinto posto nella classifica generale del Giro d’Italia 2020, distaccato di 1’07” dalla maglia rosa Joao Almeida. Lo Squalo è parso molto pimpante nella tappa odierna con arrivo a Monselice, è sempre stato davanti nelle due brevi salite conclusive e può guardare con ottimismo a un weekend di fuoco caratterizzato dalla Cronometro del Prosecco e dall’arrivo in salita a Piancavallo. Il siciliano è intervenuto durante il Processo alla Tappa su Rai 2: “Noi stiamo vivendo abbastanza bene il sistema della bolla. In passato abbiamo avuto un caso come quello di Ciccone, successivamente risolto. Ci stiamo attenendo alle regola e cerchiamo di fare le cose nel modo più giusto possibile. Non mi è mai stato detto che si ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020)occupa il quinto posto nella classifica generale deld’Italia, distaccato di 1’07” dalla maglia rosa Joao Almeida. Lo Squalo è parso molto pimpante nella tappa odierna con arrivo a Monselice, è sempre stato davanti nelle due brevi salite conclusive e può guardare con ottimismo a un weekend di fuoco caratterizzato dalla Cronometro del Prosecco e dall’arrivo in salita a Piancavallo. Il siciliano è intervenuto durante il Processo alla Tappa su Rai 2: “Noi stiamo vivendo abbastanza bene il sistema della bolla. In passato abbiamo avuto un caso comedi Ciccone, successivamente risolto. Ci stiamo attenendo alle regola e cerchiamo di fare le cose nel modo più giusto possibile. Non mi è mai stato detto che si ...

