GF Vip, Tommaso Zorzi ubriaco e in lacrime si dichiara all'amico: finisce malissimo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nelle ultime ore gli inquilini della Casa del GF Vip hanno fatto festa e bevuto vino e spumante ma pare che qualcuno abbia alzato un po' troppo il gomito quindi, preso dall'euforia, ha tentato di animare la serata con una confessione. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi che ha pensato bene di dichiararsi a uno degli amici più stretti che ha al reality di Canale 5: Francesco Oppini. dichiararsi per scherzo, si intende, ma il figlio di Alba Parietti non lo ha per niente preso bene. "Franci ti devo dire una cosa – ha esordito Zorzi – Vuoi che siamo qui in una specie di lockdown forzato… è una cosa seria. Mi sono innamorato di te. Franci te lo giuro, provo qualcosa per te. Sono serio chiedilo agli altri, ne ho parlato con Elisabetta e Maria Teresa. Fra ...

