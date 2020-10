GF Vip 5, Tommaso Zorzi si dichiara a Francesco Oppini: lui reagisce malissimo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tutto è nato da uno scherzo abbastanza innocente che Tommaso Zorzi, vera e propria anima della Casa del Grande Fratello Vip 2020, ha deciso di giocare a uno dei suoi più cari amici all’interno del reality show, ovvero Francesco Oppini. Complice una serata alcolica, l’influencer si è (fintamente) dichiarato al figlio di Alba Parietti. “Franci, ti devo dire una cosa. Vuoi che siamo qui in una specie di lockdown forzato…” ha esordito Zorzi. “É una cosa seria. Mi sono innamorato di te. Franci te lo giuro, provo qualcosa per te. Sono serio, chiedilo agli altri. Ne ho parlato con Elisabetta e Maria Teresa. Fra, guardami. Ti giuro che mi sto innamorando, non dico bugie” ha concluso. Ovviamente tutti gli altri sapevano la ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tutto è nato da uno scherzo abbastanza innocente che, vera e propria anima della Casa del Grande Fratello Vip 2020, ha deciso di giocare a uno dei suoi più cari amici all’interno del reality show, ovvero. Complice una serata alcolica, l’influencer si è (fintamente)to al figlio di Alba Parietti. “Franci, ti devo dire una cosa. Vuoi che siamo qui in una specie di lockdown forzato…” ha esordito. “É una cosa seria. Mi sono innamorato di te. Franci te lo giuro, provo qualcosa per te. Sono serio, chiedilo agli altri. Ne ho parlato con Elisabetta e Maria Teresa. Fra, guardami. Ti giuro che mi sto innamorando, non dico bugie” ha concluso. Ovviamente tutti gli altri sapevano la ...

