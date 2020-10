Frosinone-Ascoli in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Alle 14:00 di sabato 17 ottobre ilospiterà l’nella terza giornata di. Entra nel vivo il campionato cadetto e le due squadre vanno a caccia dei tre punti nella cornice dello stadio Stirpe. Una vittoria (2-0 al Venezia) e una sconfitta (0-2 contro l’Empoli) per i ciociari in questo avvio di stagione mentre l’ha collezionato appena un punto (1-1 contro il Brescia all’esordio) in due partite. La sfida sarà trasmessa inesclusiva sulla piattaforma Dazn.