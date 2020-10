Fabrizio Corona positivo al Covid-19: “Non starò zitto, parlerò presto…” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un periodo davvero difficile per Fabrizio Corona che in questo momento ha incassato un altro colpo. Infatti, da tempo si trova agli arresti domiciliari pronto a scontare l’ultimo anno e otto mesi che gli mancano, ma in questi giorni è arrivata l’ennesima decisione da parte del Tribunale di Sorveglianza di Milano. L’ex fotografo dovrà scontare nuovamente nove mesi che tra il febbraio e novembre 2018 passò in affidamento terapeutico, questo perché il Tribunale ha accolto la linea della Procura Generale. Nella sua arrabbiatura, dove grida in nome della giustizia, ha inoltre annunciato di essere positivo al Covid-19. Fabrizio Corona positivo al Covid-19 Niente da fare per Fabrizio ... Leggi su giornal (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un periodo davvero difficile perche in questo momento ha incassato un altro colpo. Infatti, da tempo si trova agli arresti domiciliari pronto a scontare l’ultimo anno e otto mesi che gli mancano, ma in questi giorni è arrivata l’ennesima decisione da parte del Tribunale di Sorveglianza di Milano. L’ex fotografo dovrà scontare nuovamente nove mesi che tra il febbraio e novembre 2018 passò in affidamento terapeutico, questo perché il Tribunale ha accolto la linea della Procura Generale. Nella sua arrabbiatura, dove grida in nome della giustizia, ha inoltre annunciato di essereal-19.al-19 Niente da fare per...

