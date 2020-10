Fabrizio Corona è positivo? Le ultime sulle sue condizioni (Di venerdì 16 ottobre 2020) Questo articolo Fabrizio Corona è positivo? Le ultime sulle sue condizioni . Fabrizio Corona è positivo? Le ultime sulle condizioni di salute dell’ex re dei paparazzi sembrano essere molto preoccupanti. Continuano a fioccare le positività al Covid-19 tra i personaggi pubblici e del mondo dello spettacolo. Oggi a comunicare l’esito positivo del test è stato Fabrizio Corona. A dirlo a tutti i suoi seguaci è stato lo … Leggi su youmovies (Di venerdì 16 ottobre 2020) Questo articolo? Lesue? Ledi salute dell’ex re dei paparazzi sembrano essere molto preoccupanti. Continuano a fioccare le positività al Covid-19 tra i personaggi pubblici e del mondo dello spettacolo. Oggi a comunicare l’esitodel test è stato. A dirlo a tutti i suoi seguaci è stato lo …

Corriere : Fabrizio Corona: «Sono positivo, con febbre a 39 e mal di gola» - __Dissacrante__ : RT @stanzaselvaggia: Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi. - AngryMercurio : RT @stanzaselvaggia: Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi. - maisenzamutor : RT @stanzaselvaggia: Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi. - OttaviDeborah : RT @stanzaselvaggia: Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi. -