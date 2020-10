Covid, altri 27 casi ieri a L'Aquila, 24 tra Pescara e Montesilvano (Di venerdì 16 ottobre 2020) L'Aquila - Nel giorno in cui l'Abruzzo registra il record con 203 nuovi casi di coronavirus, ancora una volta c'è L'Aquila tra le città più colpite: nel capoluogo ci sono 27 contagi recenti. ieri erano stati 25, martedì 32 e lunedì 17. Il virus, d'altronde, nelle ultime settimane sta circolando in modo significativo nel capoluogo. Positivi sono stati accertati nei giorni scorsi all'università, mentre sono sotto osservazione bar, ristoranti e locali. E' Aquilano anche il paziente più giovane la cui positività è stata accertata nelle ultime ore: un bimbo di 7 mesi. Quindici, invece, i nuovi casi a Pescara, e nove quelli a Montesilvano (Pescara). L'area metropolitana pescarese ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 16 ottobre 2020) L'- Nel giorno in cui l'Abruzzo registra il record con 203 nuovidi coronavirus, ancora una volta c'è L'tra le città più colpite: nel capoluogo ci sono 27 contagi recenti.erano stati 25, martedì 32 e lunedì 17. Il virus, d'altronde, nelle ultime settimane sta circolando in modo significativo nel capoluogo. Positivi sono stati accertati nei giorni scorsi all'università, mentre sono sotto osservazione bar, ristoranti e locali. E'no anche il paziente più giovane la cui positività è stata accertata nelle ultime ore: un bimbo di 7 mesi. Quindici, invece, i nuovi, e nove quelli a). L'area metropolitana pescarese ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid altri Covid, altri contagi in Liguria: +362 nuovi positivi IVG.it Coronavirus, si studia una nuova stretta. "Lavorare per evitare il lockdown"

Il virolog Pregliasco sulla Lombardia: "Verso limiti alle attività ludiche". Locatelli (Cts): "Non ci sono elementi per un lockdown, la marcia si può invertire". Ma Galli (Sacco) avverte: "Tra 15 gior ...

Il virus galoppa, l'Italia corre ai ripari: trasporti osservati speciali, scuole "ultima ratio"

La corsa dei contagi da coronavirus non si ferma e lo spettro del secondo lockdown aleggia sempre più minaccioso sull'Italia. Il nuovo record, registrato ieri, di 8.804 nuovi infetti (1.500 più del gi ...

