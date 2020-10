Covid a Napoli, impennata di contagi: 666 positivi in due giorni (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sono 666 i nuovi positivi al coronavirus a Napoli, raggiunti in appena 48 ore. Lo ha annunciato il Comune di Napoli nel terzo bollettino settimanale diffuso quest’oggi, venerdì 16 ottobre. Napoli, impennata di contagi: 666 positivi in due giorni Ai nuovi positivi, si aggiungono i 99 guariti. Fin dall’inizio della pandemia, nel capoluogo partenopeo sono … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sono 666 i nuovial coronavirus a, raggiunti in appena 48 ore. Lo ha annunciato il Comune dinel terzo bollettino settimanale diffuso quest’oggi, venerdì 16 ottobre.di: 666in dueAi nuovi, si aggiungono i 99 guariti. Fin dall’inizio della pandemia, nel capoluogo partenopeo sono … L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

borghi_claudio : Chi va a commentare 'scuole chiuse a Napoli' sotto gli articoli di Fanpage? (Questa la capiscono solo gli under 18)… - repubblica : Covid, in Campania scuole chiuse fino al 30 ottobre - fanpage : ?? ULTIM'ORA: Arriva lo stop. La nuova ordinanza del governatore Vincenzo De Luca #COVID__19 - VNobil : #Covid, #Bassetti: 'Opportuno coprifuoco per Genova, Milano e Roma'. Napoli non c'è bisogno di considerarla, ha già #DeLuca - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Juventus Under 23, altri tre positivi al Covid-19: UFFICIAL… -