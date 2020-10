Cosenza-Cittadella in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Alle 14:00 di sabato 17 ottobresi sfideranno in occasione della terza giornata del campionato di. Tutto pronto allo stadio San Vito per un match che vede di fronte l’undicesima e la prima forza della classifica. La partita sarà trasmessa intv esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi offrirà una cronaca dettagliata del match al fischio finale dell’arbitro. LaB entra nel vivo e le due squadre cercano punti. Chi avrà la meglio? Non resta che aspettare il fischio d’inizio.