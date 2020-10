Coronavirus, due strategie per il controllo dell’epidemia. Ma entrambe hanno un costo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sono state recentemente pubblicate due proposte per il controllo dell’epidemia di Covid-19 di cui è in corso la seconda ondata: la Great Barrington Declaration e lo John Snow Memorandum, quest’ultima pubblicata anche sulla rivista medica The Lancet. Le due dichiarazioni sono entrambe firmate da medici e scienziati di grande valore e sono di tenore opposto. Che esistano nella scienza posizioni antitetiche è normale ed auspicabile: la scienza progredisce attraverso il confronto tra ipotesi alternative. Non è auspicabile, ma è frequente, che i fautori di una ipotesi ignorino o disprezzino l’ipotesi avversa, e questo genera nel pubblico confusione e partigianeria, che si vanno a sommare al panico già presente. Come è ovvio visto il prestigio dei proponenti, entrambe le ipotesi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sono state recentemente pubblicate due proposte per ildell’epidemia di Covid-19 di cui è in corso la seconda ondata: la Great Barrington Declaration e lo John Snow Memorandum, quest’ultima pubblicata anche sulla rivista medica The Lancet. Le due dichiarazioni sonofirmate da medici e scienziati di grande valore e sono di tenore opposto. Che esistano nella scienza posizioni antitetiche è normale ed auspicabile: la scienza progredisce attraverso il confronto tra ipotesi alternative. Non è auspicabile, ma è frequente, che i fautori di una ipotesi ignorino o disprezzino l’ipotesi avversa, e questo genera nel pubblico confusione e partigianeria, che si vanno a sommare al panico già presente. Come è ovvio visto il prestigio dei proponenti,le ipotesi ...

masechi : ???? Kamala Harris sospende viaggi e eventi. Due positivi al coronavirus nel suo staff #America2020 #HarrisBiden @kirbyrita - Agenzia_Ansa : Federica Pellegrini e Valentino Rossi positivi al #Coronavirus. L'amarezza dei due campioni #ANSA - RegLombardia : #LNews L'assessore @davidecaparini: 'Chiediamo l'immediata convocazione della cabina di regia per risolvere due qu… - PMicarelli : RT @sole24ore: Coronavirus: in arrivo coprifuoco dalle 22. Allo studio chiusura di palestre, parrucchieri, centri estetici e cinema. Ipotes… - SfiligoiI : RT @sole24ore: Coronavirus: in arrivo coprifuoco dalle 22. Allo studio chiusura di palestre, parrucchieri, centri estetici e cinema. Ipotes… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus due Coronavirus: in arrivo coprifuoco dalle 22. Allo studio chiusura di palestre, parrucchieri, centri estetici e cinema. Ipotesi didattica a distanza alle superiori Il Sole 24 ORE Villa Castelli, positivi al tampone Covid lavoravano nei campi: denunciate 3 persone

VILLA CASTELLI - Erano risultati positivi al coronavirus ma andavano comunque a lavorare nei campi. Si tratta di due donne e un uomo, albanesi, conviventi, braccianti a giornata, che sono stati indivi ...

Covid diretta. In Gran Bretagna 19.724 nuovi positivi. In Germania boom di contagi

Il presidente francese Emmanuel Macron annuncerà stasera in diretta tv un coprifuoco in tutte le città poste in stato di massima allerta sanitaria, compresa quindi Parigi: lo ...

VILLA CASTELLI - Erano risultati positivi al coronavirus ma andavano comunque a lavorare nei campi. Si tratta di due donne e un uomo, albanesi, conviventi, braccianti a giornata, che sono stati indivi ...Il presidente francese Emmanuel Macron annuncerà stasera in diretta tv un coprifuoco in tutte le città poste in stato di massima allerta sanitaria, compresa quindi Parigi: lo ...