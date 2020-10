Conte: "Il lockdown viene usato da chi non ha i mezzi" (Di venerdì 16 ottobre 2020) AGI - "Il lockdown viene usato da chi non ha mezzi". Lo afferma il premier Giuseppe Conte al Limes Festival, ricordando che l'Italia ha già maturato esperienza con il Covid la scorsa primavera. Conte sottolinea che per affrontare la seconda ondata del coronavirus lo strumento non è il lockdown, ma bisogna "rispettare le regole" anche "autoproteggendosi" e adottare una "strategia più mirata". Conte prosegue: "Siamo anche stanchi. I nostri cittadini sono stanchi, vengono già da una prova durissima. Forse è anche la ragione per cui in questo momento non entriamo ancora nell'ottica dell'importanza di rispettare queste regole. Ma la mascherina è la formula più importante di protezione. La prima ondata ci ha ... Leggi su agi (Di venerdì 16 ottobre 2020) AGI - "Ilda chi non ha". Lo afferma il premier Giuseppeal Limes Festival, ricordando che l'Italia ha già maturato esperienza con il Covid la scorsa primavera.sottolinea che per affrontare la seconda ondata del coronavirus lo strumento non è il, ma bisogna "rispettare le regole" anche "autoproteggendosi" e adottare una "strategia più mirata".prosegue: "Siamo anche stanchi. I nostri cittadini sono stanchi, vengono già da una prova durissima. Forse è anche la ragione per cui in questo momento non entriamo ancora nell'ottica dell'importanza di rispettare queste regole. Ma la mascherina è la formula più importante di protezione. La prima ondata ci ha ...

