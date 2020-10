Con Google si può scoprire il titolo di una canzone fischiettandola (Di venerdì 16 ottobre 2020) Avete presente quando abbiamo in mente una canzone e continuiamo a canticchiarla o fischiettarla, senza però avere idea di che brano sia? Ecco, grazie a una nuova funzione della ricerca di Google, ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Avete presente quando abbiamo in mente unae continuiamo a canticchiarla o fischiettarla, senza però avere idea di che brano sia? Ecco, grazie a una nuova funzione della ricerca di, ...

acmilan : Porta il Milan a casa tua! Usando la nostra nuova Action on Google puoi rimanere sempre aggiornato con news, podcas… - Inter : ??? | #INTERPODCAST Parlando di 'Uomini Derby', non potevamo non coinvolgere direttamente lui: Julio #Cruz! ?????? En… - googleitalia : E tu, hai già provato a dire 'Hey Google, parla con Milan'? ?? ?? @acmilan -