Boldrini: “In Bielorussia tre donne sfidano il regime. Non lasciare solo il popolo” (Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA – “Alexander Lukashenko è un misogino, ha sempre sostenuto che le donne non sono adatte alla politica, ma un destino beffardo ha visto, dopo le elezioni del 9 agosto, truccate con brogli evidenti e con la protesta spontanea di piazza, tre donne all’opposizione“. A parlare della “bella pagina di combattività al femminile in Bielorussia”, come l’ha definita il direttore dell’agenzia Dire, Nico Perrone, durante la diretta Fb di oggi pomeriggio, è la deputata Laura Boldrini (Pd) che per 25 anni è stata dirigente delle Nazioni Unite. Leggi su dire (Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA – “Alexander Lukashenko è un misogino, ha sempre sostenuto che le donne non sono adatte alla politica, ma un destino beffardo ha visto, dopo le elezioni del 9 agosto, truccate con brogli evidenti e con la protesta spontanea di piazza, tre donne all’opposizione“. A parlare della “bella pagina di combattività al femminile in Bielorussia”, come l’ha definita il direttore dell’agenzia Dire, Nico Perrone, durante la diretta Fb di oggi pomeriggio, è la deputata Laura Boldrini (Pd) che per 25 anni è stata dirigente delle Nazioni Unite.

