Auto, scatta rimonta immatricolazioni a settembre ma bilancio resta drammatico (Di venerdì 16 ottobre 2020) (Teleborsa) – Le immatricolazioni di Auto in Europa hanno evidenziato un aumento a settembre, ma il bilancio dei nove mesi resta pesantemente negativo. Una conferma della profonda crisi che ha investito il settore Automotive, a causa della pandemia di Covid-19 e del suo impatto sui consumi. Secondo gli ultimi dati dell'Associazione europea dei produttori di Auto (ACEA), le immatricolazioni nella UE (EU 28) sono salite del 3,1% su base annua, attestandosi a 933.987 unità, con un bilancio da inizio anno che segna un -28,8%. Includendo anche l'EFTA (Associazione di libero scambio che comprende Svizzera, Islanda e Norvegia) ed il Regno Unito, le vendite segnano un aumento dell'1,1% e nei nove mesi un calo del

