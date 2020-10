“Attenzione! I ladri distribuiscono porta a porta mascherine spruzzate col sonnifero, non accettare” – bufale di importazione (Di sabato 17 ottobre 2020) Ci segnalano i nostri contatti la diffusione di una screenshot (di un post WhatsApp, peraltro…) di un testo che parla di “mascherine spruzzate col sonnifero”. Non solo una bufala, non solo una bufala su concetto riciclato, ma una bufala di traduzione. Il messaggio che avrete sicuramente ricevuto è il seguente: “Attenzione! I ladri distribuiscono porta a porta mascherine spruzzate col sonnifero, non accettare”Il testo, in una sintassi precaria che denuncia l’uso di sistemi di traduzione automatica, si trascrive con quanto di seguito “Attenzione!! Ora sta circolando qualcosa di nuovo. La gente va di porta ... Leggi su bufale (Di sabato 17 ottobre 2020) Ci segnalano i nostri contatti la diffusione di una screenshot (di un post WhatsApp, peraltro…) di un testo che parla di “col”. Non solo una bufala, non solo una bufala su concetto riciclato, ma una bufala di traduzione. Il messaggio che avrete sicuramente ricevuto è il seguente: “Attenzione! Icol, non accettare”Il testo, in una sintassi precaria che denuncia l’uso di sistemi di traduzione automatica, si trascrive con quanto di seguito “Attenzione!! Ora sta circolando qualcosa di nuovo. La gente va di...

