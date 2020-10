Atp Sardegna 2020 | Cecchinato vince in rimonta contro Ramos e vola in semifinale

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Fantastica vittoria di Marconei quarti del torneo ATP 250 diAlbert. Il siciliano si è imposto in4-6 6-1 6-1. Un successo di carattere e tecnica che consente all’azzurro di staccare il pass per ladel torneo del Forte Village. Primo set che inizia in salita perche dopo essersi fatto annullare una palla break nel secondo game perde il servizio nel gioco successivo (1-2). L’azzurro mostra ancora qualche difficoltà nel quinto game nel quale va sotto 40-15 e perde il secondo break del set (1-4). La reazione del siciliano arriva maè bravo a ad annullare la palla break che avrebbe potuto riaprire il parziale (1-5). Nonostante lo ...

LucaFiorino24 : Marco #Cecchinato si assicura il match con Albert Ramos Vinolas e raggiunge la semifinale al Forte Village Sardegna… - flamminiog : RT @federtennis: Semifinale al Forte Village Sardegna Open! ?? Lorenzo #Musetti si impone su Hanfmann e centra le sue prime SF a livello #… - ATPtennis2002 : RT @InteBNLdItalia: ???????? Immenso Lorenzo #Musetti !! Al Forte Village Sardegna Open batte #Hanfmann 62 64 e si qualifica per la prima semi… - effedandrea : Semifinale al Forte Village Sardegna Open! Lorenzo #Musetti si impone su Hanfmann e centra le sue prime SF a livel… - mennuni_luca : RT @Ubitennis: I dodici tornei del finale di stagione: dalla Sardegna alle ATP Finals di Londra -

Fantastica vittoria di Marco Cecchinato nei quarti del torneo ATP 250 di Sardegna contro Albert Ramos. Il siciliano si è imposto in rimonta 4-6 6-1 6-1. Un successo di carattere e tecnica che consente ...Continua la cavalcata di Lorenzo Musetti nel "Sardegna Open", nuovo Atp 250, dotato di un montepremi complessivo pari a 271.345 euro, in scena sui campi in terra rossa del resort di Pula. Il 18enne di ...