10 idee dall’Italia digitale per spendere i soldi del Recovery fund

(Di venerdì 16 ottobre 2020) (Foto: Talent Garden)Manca ancora diverso tempo alla presentazione ufficiale del programma che spiega come l’Italia intendedel, messi a disposizione dall’Europa per rilanciare le economie dei suoi Stati afflitti dalla pandemia. Ma il dibattito su come vadano allocati è acceso da settimane. Sappiamo che i 209 miliardi di euro in arrivo a partire dal 2021 dovranno essere investiti in ambiti specifici come il, la sanità, l’economia verde, e quindi a favore delle rinnovabili. Nuovi stimoli sono arrivati dall’evento Next generation the italian innovation society, che la rete di coworking Talent garden (Tag) ha organizzato nel suo centro di Roma Ostiense, radunando imprenditori, politici ed esperti del mondo dell’innovazione ...