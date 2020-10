Vincenzo Spadafora: “Mi auguro che i protocolli vengano rispettati” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Mi auguro che i protocolli validi per le manifestazioni sportive siano rispettati, in questo caso se la curva epidemiologica non dovesse peggiorare i campionati continueranno per la gioia di tutti i tifosi”. Lo ha detto il ministro dello sport Vincenzo Spadafora nel corso del question time al Senato rispondendo a un’interrogazione parlamentare avanzata dal Partito Democratico sul tema della possibilità o meno di portare a termine i campionati sportivi. Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Miche ivalidi per le manifestazioni sportive siano rispettati, in questo caso se la curva epidemiologica non dovesse peggiorare i campionati continueranno per la gioia di tutti i tifosi”. Lo ha detto il ministro dello sportnel corso del question time al Senato rispondendo a un’interrogazione parlamentare avanzata dal Partito Democratico sul tema della possibilità o meno di portare a termine i campionati sportivi.

