Tutta l’Italia del Canottaggio in quarantena: 89 persone in isolamento dopo gli Europei (Di giovedì 15 ottobre 2020) Atleti, staff tecnico, dirigenti e pure i giornalisti. L’intera delegazione italiana del Canottaggio agli Europei in Polonia – in tutto 89 persone – sono isolamento dopo la scoperta di due atleti positivi al rientro in Italia. dopo le undici medaglie vinte la brutta notizia: terminata la trasferta tutti gli azzurri si sono sottoposti ai tamponi, visto che la Polonia è un Paese a rischio. E Due atleti – con sintomi – sono risultati positivi. La nazionale – scrive Repubblica – aveva preparato gli Europei in una “bolla” nel centro di Sabaudia. Per Poznan erano partiti 39 atleti senior (uomini e donne), 14 della categoria pesi leggeri, 9 del pararowing, 21 componenti dello staff tecnico, 4 rappresentanti dei media ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 ottobre 2020) Atleti, staff tecnico, dirigenti e pure i giornalisti. L’intera delegazione italiana delagliin Polonia – in tutto 89– sonola scoperta di due atleti positivi al rientro in Italia.le undici medaglie vinte la brutta notizia: terminata la trasferta tutti gli azzurri si sono sottoposti ai tamponi, visto che la Polonia è un Paese a rischio. E Due atleti – con sintomi – sono risultati positivi. La nazionale – scrive Repubblica – aveva preparato gliin una “bolla” nel centro di Sabaudia. Per Poznan erano partiti 39 atleti senior (uomini e donne), 14 della categoria pesi leggeri, 9 del pararowing, 21 componenti dello staff tecnico, 4 rappresentanti dei media ...

