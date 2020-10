Siviglia, Koundé positivo al Covid-19 al rientro dall’U21 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Jules Koundé, giovane difensore del Siviglia, è risultato positivo al Covid-19. Nella serata di giovedì 15 ottobre il club andaluso ha comunicato la positività del calciatore dopo i test a cui è stato sottoposto al rientro dagli impegni con la Nazionale francese Under 21. Il Siviglia precisa che Koundé è asintomatico e fino ad ora non è entrato in contatto con i compagni di squadra. Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) Jules Koundé, giovane difensore del, è risultatoal-19. Nella serata di giovedì 15 ottobre il club andaluso ha comunicato la positività del calciatore dopo i test a cui è stato sottoposto aldagli impegni con la Nazionale francese Under 21. Ilprecisa che Koundé è asintomatico e fino ad ora non è entrato in contatto con i compagni di squadra.

sportface2016 : #Siviglia | #Koundé positivo al #Covid19 al rientro dall'#U21 - Falso_Nueve_IT : @Torrenapoli1 Koundé potenzialmente è top Europa. Anzi sono contento che non sia ancora andato al City perché quest… - p__antonio : @farted94 Uno cercato da mezza Europa e finito al Leicester in Premier, l’altro elogiato e voluto da Guardiola, ma… - IlGoldiTurone : @zarcozilesi @grecben Possibile non credesse nei suggerimenti di Totti. Sui centrali Sabatini benissimo, Petrachi h… -

Ultime Notizie dalla rete : Siviglia Koundé CDS - Manchester City, si raffredda la pista Koulibaly, nel mirino ora c'è Koundé Napoli Magazine