Ricetta ciambellone light | uguale a quello della pasticceria

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Ilè il dolce perfetto da condividere durante una merenda, ma anche lo sfizio adatto a chi sta seguendo una dieta rigida e non vuole concedersi sbavature. La preparazione è semplicissima, servono davvero pochi ingredienti, quelli che tutti possediamo nella nostra dispensa. Oltre a sentire un profumo gradevolissmo, potrete gustare un dolce di livello. Ingredienti Uova: 3 Acqua: 130 gr Zucchero: 250 gr Farina: 250 gr Olio di semi: 120 gr Vanillina: 1 bustina Lievito per dolci: 1 bustina Cacao amaro: 1 cucchiaio Preparazione Sbattete le uova con lo zucchero, poi aggiungete olio, acqua, farina, vanillina e amalgamate fino a quando il composto non diventa omogeneo. Aggiungete il lievito e amalgamate ancora per pochi secondi. Ungete con l’olio di semi uno stampo per ciambella ...