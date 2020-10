Renault, De Meo: “E’ in arrivo una nuova generazione di veicoli elettrici”. Svelate Renault Mégane eVision e Dacia Spring (Di giovedì 15 ottobre 2020) Era attesa da tempo, la prima uscita pubblica del neo amministratore delegato di Renault Luca De Meo, sul ponte di comando del gruppo francese dal primo luglio scorso. Ed è arrivata proprio nell’ambito dell’evento “Renault eWays”, che per dieci giorni accenderà i riflettori sulla mobilità a zero emissioni della Regie. L’inaugurazione è stata piuttosto consistente, visto che lo stesso De Meo ha svelato due novità di prodotto strategiche per il futuro: la Renault Mégane eVision e la Dacia Spring. La prima sfrutta la piattaforma Cmf-EV dedicata a veicoli 100% elettrici ed è un omaggio alla tradizione delle berline francesi, la seconda si ispira ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Era attesa da tempo, la prima uscita pubblica del neo amministratore delegato diLuca De Meo, sul ponte di comando del gruppo francese dal primo luglio scorso. Ed è arrivata proprio nell’ambito dell’evento “eWays”, che per dieci giorni accenderà i riflettori sulla mobilità a zero emissioni della Regie. L’inaugurazione è stata piuttosto consistente, visto che lo stesso De Meo ha svelato due novità di prodotto strategiche per il futuro: laMéganee la. La prima sfrutta la piattaforma Cmf-EV dedicata a100% elettrici ed è un omaggio alla tradizione delle berline francesi, la seconda si ispira ...

