Paura in autostrada: rimorchio si stacca da un furgone e prosegue la sua corsa. Ecco come va a finire (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il rimorchio che si stacca dal furgone, che prosegue per centinaia di metri e che finisce la sua corsa contro la parete di una galleria. È l'incidente che è avvenuto sull'autostrada britannica M25 e che, potenzialmente, avrebbe potuto provocare danni ingenti agli automobilisti. Per fortuna il rimorchio, con sopra un'auto blu, ha continuato la sua corsa senza invadere le altre corsie. La dinamica di quanto accaduto è stata registrada dalla dashcam di un uomo che viaggiava lungo l'autostrada. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

