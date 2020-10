Pandemia in fase acuta, indice Rt nazionale a 1,17. Iss: “Si a mini lockdown” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSiamo nel pieno della seconda ondata di contagi da coronavirus. La fase più difficile è arrivata e quelli che ci attendono sono mesi duri. I segnali sono chiari ed evidenti, basti prendere in considerazione l’indice Rt nazionale balzato a 1,17. La comunicazione arriva attraverso il monitoraggio settimanale del mistero della Salute e dell’Istituto Superiore della Sanità. “Si assiste a un’accelerazione nell’evoluzione dell’epidemia, ormai entrata in una fase acuta con aumento progressivo nel numero dei casi“, si legge nel rapporto, “ci sono evidenze di criticità nei servizi territoriali ed aumenti nel tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e area medica che rischiano, in alcune ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSiamo nel pieno della seconda ondata di contagi da coronavirus. Lapiù difficile è arrivata e quelli che ci attendono sono mesi duri. I segnali sono chiari ed evidenti, basti prendere in considerazione l’Rtbalzato a 1,17. La comunicazione arriva attraverso il monitoraggio settimanale del mistero della Salute e dell’Istituto Superiore della Sanità. “Si assiste a un’accelerazione nell’evoluzione dell’epidemia, ormai entrata in unacon aumento progressivo nel numero dei casi“, si legge nel rapporto, “ci sono evidenze di criticità nei servizi territoriali ed aumenti nel tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e area medica che rischiano, in alcune ...

Stelladiana101 : RT @mastrobradipo: #merkel siamo in fase esponenziale della pandemia - DANIELEALOFAN : @PowerFlower93 C’è da tenere conto della differente qualità delle strutture sanitarie a livello regionale. Il mio t… - alinatede : RT @jeperego: Nella Repubblica Ceca il numero di nuovi contagi #coronavirus è salito a un nuovo massimo. Il ministero Salute ha segnalato… - bioccolo : RT @drpbrock: @ReiKashino @trattomale Ok, non dall'oggi al domani. Quello che osservo però è che allo shock estremo dell'uso dello smartwor… - folucar : RT @jeperego: Nella Repubblica Ceca il numero di nuovi contagi #coronavirus è salito a un nuovo massimo. Il ministero Salute ha segnalato… -

Ultime Notizie dalla rete : Pandemia fase Covid, Iss: «Epidemia entrata in fase acuta, Regioni valutino mini lockdown» Il Messaggero Covid, Iss: «Epidemia entrata in fase acuta, Regioni valutino mini lockdown»

La pandemia da coronavirus è entrata nella fase acuta. Lo ha spiegato il ministero della Salute-Iss nel monitoraggio settimanale relativo al periodo tra il 5 e l'11 ottobre 2020. «Si assiste a ...

Covid, indagine Axa: quasi il 50% degli italiani avverte un impatto diretto della pandemia

ROMA - L'Italia protagonista insieme ad altri 6 Paesi della nuova indagine condotta da Axa, 'Mental Health in Europe', che fotografa l'impatto della pandemia Covid-19 sul benessere psicologico. Second ...

La pandemia da coronavirus è entrata nella fase acuta. Lo ha spiegato il ministero della Salute-Iss nel monitoraggio settimanale relativo al periodo tra il 5 e l'11 ottobre 2020. «Si assiste a ...ROMA - L'Italia protagonista insieme ad altri 6 Paesi della nuova indagine condotta da Axa, 'Mental Health in Europe', che fotografa l'impatto della pandemia Covid-19 sul benessere psicologico. Second ...