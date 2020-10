Morte Jole Santelli, Ghirelli annuncia: “Un minuto di silenzio sui campi di Serie C” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha rilasciato alcune dichiarazioni in rifeirmento alla tragica scomparsa di Jole Santelli, Presidente della Regione Calabria, morta nella giornata di oggi a causa di un male incurabile.Come riporta l'Ansa, il numero uno del campionato di Serie C ha parlato in modo commosso annunciando anche un minuto di silenzio sui campi di Lega Pro in suo ricordo.Ghirelli annuncia omaggio a Jole Santelli"Il dispiacere e il dolore per la Morte della Presidente della Giunta regionale della Calabria, avv. Jole Santelli, sono lancinanti. L’avevo conosciuta quando era al Governo, ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 15 ottobre 2020) Francesco, presidente della Lega Pro, ha rilasciato alcune dichiarazioni in rifeirmento alla tragica scomparsa di, Presidente della Regione Calabria, morta nella giornata di oggi a causa di un male incurabile.Come riporta l'Ansa, il numero uno delonato diC ha parlato in modo commossondo anche undisuidi Lega Pro in suo ricordo.omaggio a"Il dispiacere e il dolore per ladella Presidente della Giunta regionale della Calabria, avv., sono lancinanti. L’avevo conosciuta quando era al Governo, ...

luigidimaio : Una notizia che sconvolge tutti. La morte di Jole Santelli, eletta meno di un anno fa presidente della Regione Cala… - virginiaraggi : Cordoglio per la morte di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. Roma è vicina ai familiari in questo momento di grande dolore. - myrtamerlino : La notizia della morte di Jole #Santelli mi colpisce come un fulmine a ciel sereno: una #donna forte e combattiva c… - CosenzaChannel : #Mazza: 'La Calabria piange la perdita della prima presidente donna' - simonabastiani : RT @GabrieleMuccino: Sconvolto dalla morte della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Recentemente ho realizzato una campagna p… -