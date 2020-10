Menesini scrive a Giani | ' Abbassare percentuale riempimento bus'

(Di giovedì 15 ottobre 2020) «ladidei bus, al fine di tutelare la salute pubblica, soprattutto in un momento, come quello attuale, caratterizzato purtroppo da un nuovo aumento della curva dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Menesini scrive

lagazzettadiviareggio.it

Il presidente della Provincia scrive al governatore della Toscana. Intanto, per correttezza, vi dico che la capienza si calcola in base ai posti seduti e ai posti in piedi, quindi vedere un pullman co ...“Erogati 20mila euro di contributi per 32 famiglie del Comune di Capannori. Dopo cinque mesi ancora nessun nominativo dal sindaco Menesini“. A scrivere al prefetto di Lucca, denunciando la mancata ris ...