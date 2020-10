Maltempo | violenta tromba d’aria a Sottomarina di Chioggia | sradicati alberi e scoperchiate tettoie Il video

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Unad’aria ha gettato nel panico per almeno un’ora gli abitanti didi, in provincia di Venezia, causando danni alle abitazioni. Pioggia e raffiche di vento hanno travolto il lungomare, e il passaggio dellad’aria ha sradicato diversie scoperchiato, tra cui quelle di alcuni parcheggi, danneggiando le auto coinvolte. Una trentina – secondo i pompieri – le richieste d’intervento che hanno mandato loro squadre anche da Mestre. L'articolod’aria adi...

Possibili anche violenti colpi di vento e grandinate FIRENZE — Insiste il maltempo che già oggi, con l'allerta gialla in vigore, ha seminato danni in particolare nella zona di Manciano. La sala ...Una giornata da dimenticare per Avellino. Buona parte della città si è risvegliata “sott’acqua”, a causa del violento nubifragio che si è abbattuto sul capoluogo e sull’Irpinia a cominciare da ...