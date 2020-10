L'ira Pd per le imboscate degli ex amici. E chiama Conte: "Serve un vertice alla svelta" (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il blitz si consuma a tarda sera, quando è quasi notte. A Montecitorio si è appena concluso con successo il doppio voto su Nadef e scostamento di bilancio, già andato in scena nel pomeriggio al Senato. La maggioranza è impegnata a festeggiare lo scampato pericolo e la certificazione di una (pur precaria) autosufficienza nei numeri. E’ in quel momento che la plenipotenziaria renziana alla Camera, Maria Elena Boschi, avvisa il capogruppo del Pd Graziano Delrio che loro la mattina dopo non avrebbero votato la riforma che estende il voto per il Senato ai 18enni, giunta alla seconda e definitiva lettura.E’ un fulmine a ciel sereno. Fino a poco prima, il ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà – l’”uomo con il pallottoliere” - aveva messo nel carniere virtuale una ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il blitz si consuma a tarda sera, quando è quasi notte. A Montecitorio si è appena concluso con successo il doppio voto su Nadef e scostamento di bilancio, già andato in scena nel pomeriggio al Senato. La maggioranza è impegnata a festeggiare lo scampato pericolo e la certificazione di una (pur precaria) autosufficienza nei numeri. E’ in quel momento che la plenipotenziaria renzianaCamera, Maria Elena Boschi, avvisa il capogruppo del Pd Graziano Delrio che loro la mattina dopo non avrebbero votato la riforma che estende il voto per il Senato ai 18enni, giuntaseconda e definitiva lettura.E’ un fulmine a ciel sereno. Fino a poco prima, il ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà – l’”uomo con il pallottoliere” - aveva messo nel carniere virtuale una ...

iamdissonance_ : RT @justashake: Mi sto dispiacendo per Adua che voleva farla ragionare e si è presa addosso l'ira di Dayane #gfvip - MaxLandra : ...IL PROBLEMA È LO SBARRAMENTO AL 5%...!! #RENZI #ITALIAVIVA L'ira #Pd per le imboscate degli ex amici. E chiama… - Emily51639016 : RT @justashake: Mi sto dispiacendo per Adua che voleva farla ragionare e si è presa addosso l'ira di Dayane #gfvip - justashake : Mi sto dispiacendo per Adua che voleva farla ragionare e si è presa addosso l'ira di Dayane #gfvip - HuffPostItalia : L'ira Pd per le imboscate degli ex amici. E chiama Conte: 'Serve un vertice alla svelta' -

Ultime Notizie dalla rete : ira per Scuola orari ridotti, l'ira dell'assessora: "Inaccettabile, intervenga il ministero" La Repubblica Firenze.it L'ira Pd per le imboscate degli ex amici. E chiama Conte: "Serve un vertice alla svelta"

E’ in quel momento che la plenipotenziaria renziana alla Camera, Maria Elena Boschi, avvisa il capogruppo del Pd Graziano Delrio che loro la mattina dopo non avrebbero votato la riforma che estende il ...

L'ira degli agenti in piazza. "Otto aggressioni al giorno"

Le divise dicono «basta alle aggressioni». Troppe, ripetute e non condannate da un governo che non fa niente per i tutori della legge. Ieri molte sigle sindacali di polizia, carabinieri, guardia di ...

E’ in quel momento che la plenipotenziaria renziana alla Camera, Maria Elena Boschi, avvisa il capogruppo del Pd Graziano Delrio che loro la mattina dopo non avrebbero votato la riforma che estende il ...Le divise dicono «basta alle aggressioni». Troppe, ripetute e non condannate da un governo che non fa niente per i tutori della legge. Ieri molte sigle sindacali di polizia, carabinieri, guardia di ...