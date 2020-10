Le mancanze di Francesca | Lieto fine per la coppia a Tempation Island (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il percorso della coppia composta da Salvo e Francesca, sbarcati poco dopo gli altri partecipanti a Temptation Island, ha raggiunto la fine. Ricapitolando, a chiamare il programma è stata proprio lei la quale afferma che da tempo manca la complicità mentale e di conseguenza c’è stato un allontanamento anche fisico da parte sua. Prima di fidanzarsi con Salvo, i due erano amici da più di venti anni, quindi hanno voluto provarci pensando fosse più semplice avendo un’amicizia del genere alle spalle. E invece la crisi è arrivata anche per loro e la causa maggiore è la mancanza di dialogo che si è venuta a formare, nella loro piccola casa la coppia è divisa in due stanze diverse, lui gioca alla play fino a tardi e lei non lo aspetta ... Leggi su giornal (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il percorso dellacomposta da Salvo e, sbarcati poco dopo gli altri partecipanti a Temptation, ha raggiunto la. Ricapitolando, a chiamare il programma è stata proprio lei la quale afferma che da tempo manca la complicità mentale e di conseguenza c’è stato un allontanamento anche fisico da parte sua. Prima di fidanzarsi con Salvo, i due erano amici da più di venti anni, quindi hanno voluto provarci pensando fosse più semplice avendo un’amicizia del genere alle spalle. E invece la crisi è arrivata anche per loro e la causa maggiore è la mancanza di dialogo che si è venuta a formare, nella loro piccola casa laè divisa in due stanze diverse, lui gioca alla play fino a tardi e lei non lo aspetta ...

