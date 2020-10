L'appello degli scienziati: "L'immunità di gregge è pericolosa" (Di giovedì 15 ottobre 2020) AGI - Il cosiddetto approccio di "immunità di gregge" alla gestione dell'emergenza Covid-19, che ha lo scopo di far sviluppare l'immunità nella popolazione a basso rischio, proteggendo i più vulnerabili, è "un errore pericoloso non supportato da evidenze scientifiche". Lo ha detto un gruppo di 80 ricercatori in una lettera aperta pubblicata sulla rivista The Lancet. Tra i firmatari della lettera ci sono numerosi esperti internazionali con competenze che spaziano dalla sanità pubblica, epidemiologia, medicina, pediatria, sociologia, virologia, malattie infettive, sistemi sanitari, psicologia, psichiatria, politica sanitaria e matematica. "è fondamentale agire con decisione e urgenza", hanno scritto gli studiosi. "Misure efficaci che sopprimono e controllano la ... Leggi su agi (Di giovedì 15 ottobre 2020) AGI - Il cosiddetto approccio di "; di" alla gestione dell'emergenza Covid-19, che ha lo scopo di far sviluppare l'; nella popolazione a basso rischio, proteggendo i più vulnerabili,; "un errore pericoloso non supportato da evidenze scientifiche". Lo ha detto un gruppo di 80 ricercatori in una lettera aperta pubblicata sulla rivista The Lancet. Tra i firmatari della lettera ci sono numerosi esperti internazionali con competenze che spaziano dalla sanità pubblica, epidemiologia, medicina, pediatria, sociologia, virologia, malattie infettive, sistemi sanitari, psicologia, psichiatria, politica sanitaria e matematica. "; fondamentale agire con decisione e urgenza", hanno scritto gli studiosi. "Misure efficaci che sopprimono e controllano la ...

